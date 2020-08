GRANDE PARATA DI OSPITI (GUIDATI DA MY MORNING JACKET E THE DECEMBERISTS) PER LA COVER DI BURT BACHARACH

Questo fine settimana c’è stato il finale del Newport Folk Festival interamente realizzato in virtuale, giustamente soprannominato “Our Voices Together”, in quanto ha presentato più di 20 artisti che hanno coverizzato il classico di Burt Bacharach “What the World Needs Now Is Love”. La cover è stata guidata da Jim James dei My Morning Jacket e la musica diretta da Chris Funk dei The Decemberists. Nel brano c’erano anche Andrew Bird, Julien Baker, Colin Meloy e altri membri dei Decemberists, Hiss Golden Messenger, Glen Hansard, Lucius, Grace Potter, Preservation Hall Jazz Band e altri.

Molti degli artisti coinvolti nella cover di Burt Bacharach si sono riaativati in modo importante: My Morning Jacket hanno pubblicato un nuovo album, “The Waterfall II”, a luglio, ad esempio. Andrew Bird ha condiviso una nuova canzone, “Capital Crimes”, in aprile.