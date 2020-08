GUARDA IL VIDEO DI “FEEL LIKE DOING NOTHING”, IL NUOVO SINGOLO DI KATE BOLLINGER

Poche settimane fa Kate Bollinger ha annunciato il suo nuovo EP, “A Word Becomes A Sound”, in uscita il prossimo 21 agosto via House Arrest.

“A word becomes a sound”, si legge nell’annuncio, “è un mini album che colpisce subito per la freschezza del sound e gli arrangiamenti influenzati da folk e jazz e che conferma il profilo di Kate Bollinger come uno dei più interessanti in circolazione”.

Dopo i bellissimi singoli “A Couple Things” e “Grey Skies”, ieri la musicista della Virginia ha condiviso un nuovo brano, l’intimo ed elegantissimo “Feel Like Doing Nothing” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Phineas Alexander & Graham Barbou.

“A Word Becomes A Sound” Tracklist:

1. A Couple Things

2. Grey Skies

3. Feel Like Doing Nothing

4. A Word Becomes A Sound

5. Queen To Nobody

Photo Credit: Jonathan Roensch