KELLY LEE OWENS HA COLLABORATO CON JOHN CALE NEL BRANO “CORNER OF MY SKY”

Kelly Lee Owens ha collaborato con John Cale per una nuova canzone, “Corner of My Sky”, tratta dal suo prossimo album “Inner Song”, in uscita il 28 agosto via Smalltown Supersound.

I due musicisti gallesi si sono incontrati per la prima volta a Londra mentre la Owens stava collaborando a una canzone per Cale; hanno deciso di registrare insieme un brano per “Inner Song”. Cale canta sia in inglese che in gallese sopra la base strumentale di Owens.

“Di solito non è così immediato che un pomeriggio produttivo porti a una conclusione soddisfacente di un compito“, dice Cale. “Kelly mi ha mandato un brano che aveva scritto, qualcosa che mi era comodamente familiare con quello su cui avevo lavorato. Al primo ascolto, il testo è arrivato con facilità e ne è uscito un coro e una melodia. Anche le frasi gallesi si sono sviluppate in modo naturale, il che è stato una sorpresa, dato che non scrivevo in gallese da decenni. Una volta finito, mi sono reso conto che esisteva un filo conduttore che avevamo creato insieme e il suo spirito gentile ha messo tutto insieme, in rapido ordine“.

Aggiunge Owens: “Sapevo che con questo album avevo bisogno di connettermi con le mie radici e quindi avere la lingua gallese presente nel disco mi sembrava molto importante. Una volta scritta la musica per il brano e formati i suoni, ho inviato il brano direttamente a John e gli ho chiesto se poteva approfondire la sua eredità gallese e raccontare la storia della terra attraverso la parola, la poesia e il canto. Quello che ha rimandato indietro è stato a dir poco fenomenale. L’arrangiamento è stato fatto durante il processo di mix e, una volta terminato il brano, ho pianto, in primo luogo sentendomi incredibilmente fortunata di aver collaborato con John e il suo eterno talento e in secondo luogo per il fatto che entrambi siamo stati in grado di connetterci alla nostra terra in questo modo“.

“Inner Song” segue l’album di debutto omonimo della Owens, pubblicato nel 2017.

Photo Credit: Kim Hiorthøy