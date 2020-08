ROAD TO SIREN, ECCO I NOMI DELLA PRIMA TAPPA PER IL SIREN FESTIVAL 2021!

“La Sirena torna a cantare!”

Il Road to Siren, prima tappa per il Siren Festival 2021, ha i suoi nomi che sono quelli di Lucio Corsi, The Tangram e di Coma Berenices.

Di seguito vi riportiamo il comunicato stampa di Sferacubica:

“Road to Siren” è un evento voluto fortemente in questa strana estate, che vuole rappresentare simbolicamente la ripartenza: passo dopo passo per riscoprire la sinergia tra il Siren Festival e la spendida città marittima di Vasto.

“Road to Siren” è il primo di una serie di eventi in vista dell’edizione 2021 del Siren Festival, organizzato da l’associazione Stardust Productions in collaborazione col Comune di Vasto.

La Sirena torna quindi a cantare e nella suggestiva cornice del Cortile D’Avalos della città di Vasto il prossimo 22 agosto saliranno sul palco Lucio Corsi, The Tangram e Coma Berenices.

Lucio Corsi è indubbiamente uno dei cantautori più brillanti della sua generazione. Con “Cosa faremo da grandi” (Sugar Music) Lucio Corsi parla di grandi imprese mandate in fumo con l’anima in pace. Lo stile narrativo unico di cantastorie si incontro con la vampa glam rock degli arrangiamenti live, rendendo lo spettacolo poetico ma allo stesso tempo dinamico.

The Tangram sono una giovane band abruzzese che propone un irresistibile mix di micro wave, soul e funk caratterizzate da melodie accattivanti alternate a momenti più intimi, hanno da poco pubblicato per IRMA records i due singoli “Why” e “Awesome” in vista dell’esordio discografico previsto per il prossimo autunno.

Coma Berenices sono Antonella Bianco e Daniela Capalbo, sonorità acustiche ed elettriche, contaminazioni ritmiche e melodie intime definiscono uno stile riconoscibile, distante dalle semplici categorizzazioni, ma ben radicato nella musica contemporanea. “Archetype” è il loro ultimo album pubblicato da Lumaca Dischi.

Una cornice unica, una città storica affacciata sul mare che grazie alla sua invidiabile posizione negli anni si è affermata come uno dei luoghi più affascinanti del centro Italia. Vasto con le sue spiagge, i caratteristici vicoli del centro e le piazze che si affacciano come terrazze sul mare è il palcoscenico che accoglie ogni anno il Siren Festival”.

Sabato 22 Agosto 2020 – Lucio Corsi, The Tangram, Coma Berenices @ Cortile D’Avalos

Prevendite: https://www.diyticket.it/festivals/183/road-to-siren?