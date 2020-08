EP: SEVENTEEN YEARS OLD AND BERLIN WALL

EP: SEVENTEEN YEARS OLD AND BERLIN WALL Abstract

Ritroviamo sempre con piacere i Seventeen Years Old And Berlin Wall. La dream-pop band di Tokyo ha svelato in questi giorni un nuovo EP che li riconferma come realtà assolutamente credibile e ammirevole in quel panorama musicale che si occupa di questi suoni.

Abstract by Seventeen Years Old And Berlin Wall

“Abstract” vede la scrittura di Yusei Tsuruta inoltrarsi maggiormente in territori più dream-pop, con i suoni che si fanno più morbidi e limpidi. Cerchiamo di essere precisi. Quando la band gioca su terreni avvolgenti e carezzevoli lo fa benissimo e non forza assolutamente la manoo. Ne nascono perle deliziose come “Ten Years”, “Doors Of The City” o “No Paradise” che è proprio un gioiellino pop, solare e dolce come una brezza primaverile. La scuola melodica giapponese trova terreno fertile in questa band che esalta i ritornelli e il pregevole lavoro sulle voci.

Poi ci sono un paio di brani in cui il suono si fa più carico e rumoroso, ma anche qui le melodie spiccano, grazie anche all’uso dei synth che infondono quel gusto accattivante, affiancandosi alle chitarre. Parliamo di “Paraglide” o di “Someone By The Sea” in cui ancora synth e chitarre vanno a braccetto.

Notevole e ovviamente da citare è “Frozen Place”, che parte delicatissima e leggera, con un giro pop che più pop non si può, ma al minuto 2:15 fa entrare un vento chitarristico che eleva magnificamente il brano. Una vera e propria gran bella canzone pop, nobilitata da questa brezza shoegaze, mentre le voci boy/girl s’incrociano e si cercano. Bellissima.

Una sicurezza, poco altro da dire!