ANDY BELL DEI RIDE VA DA SOLO: ANNUNCIO ALBUM E PRIMO SINGOLO

Giornata ricca di appuntamenti per Andy Bell, che proprio oggi compie 50 anni. Il chitarrista dei Ride (nonchè ex bassista degli Oasis e chitarrista negli Hurricane #1, tanto per ricordare il curriculum) oggi svela il singolo “Love Comes In Waves” che funge da apripista per l’album “The View From Halfway Down” atteso per il 9 ottobre.

Cavalcata popedelica circolare e incalzante il brano si presenta come ottimo viatico per un disco in cui Bell sembra voler mettere le chitarre in primo piano. Lo diciamo perché conosciamo bene la passione del musicista anche per la musica elettronica.

Tracklist:

1.Love Comes In Waves

2.Indica

3.Ghost Tones

4.Skywalker

5.Aubrey Drylands Gladwell

6.Cherry Cola

7.I Was Alone

8.Heat Haze On Weyland Road