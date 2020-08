GLI EELS CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “BABY LET’S MAKE IT REAL”

Il loro dodicesimo album, “The Deconstruction” (leggi la recensione) era uscito nell’aprile 2018, ma oggi gli Eels hanno rilasciato a sorpresa un nuovo singolo.

Mark Oliver Everett e soci, infatti, hanno condiviso “Baby Let’s Make It Real”, un elegante pezzo di pop californiano luminoso registrato con il piano e chitarre.

Non sappiamo se faccia parte di un futuro LP o sia una cosa a se stante, ma intanto potete seguire il suggerimento del musicista americano che, sui suoi canali social scrive: “Cosa ne pensate di una nuova canzone che porti la vostra mente lontana dai vostri problemi per 3 minuti e 55 secondi?”

How ‘bout a new song to get your mind off your troubles for 3 minutes and 55 seconds? Play it again if you want to double that time. Listen at https://t.co/7vFxFE9nwx or https://t.co/oUbvOiQTEN#eelstheband #BabyLetsMakeItReal

— EELS (@THE_EELS) August 11, 2020