UNA VERA E PROPRIA PARATA DI SUPERSTAR PER LA NUOVA VERSIONE DI “TOWER OF STRENGTH” DEI MISSION

Wayne Hussey (Sisters of Mercy, The Mission) ha chiesto aiuto a una larga schiera di musicisti per realizzare una nuova registrazione benefica di “Tower Of Strength”.

Hussey dice: “Quando il COVID-19 è apparso ho iniziato a ricevere messaggi che chiedevano ‘perché non rifai Tower Of Strength per chi lavora in prima linea?’ La canzone era stata apparentemente adottata come inno da alcuni lavoratori del NHS e ho pensato che mi sarebbe piaciuto contribuire con qualcosa alla causa più grande in questo momento senza precedenti…l’unica cosa con cui che potrei davvero contribuire è la musica.”

Hussey ha consultato i compagni di band Craig Adams, Mick Brown e Simon Hinkler sull’idea – e tutti hanno accettato di rinunciare a qualsiasi reddito derivante dalla ri-registrazione per donarlo alle organizzazioni di beneficenza dedicate al COVID. L’amico di Hussey, Michael Ciravolo, si è unito alla causa, e presto i due hanno potuto avvalersi dell’aiuto di numerosi amici e conoscenti. Inizialmente si chiedevano se registrare una canzone più nota potesse avere una portata maggiore, ma non sono riusciti a trovare la combinazione di adattamento del testo “senza diventare troppo banali“. Hanno optato per “Tower of Strength”, il singolo di successo dei Mission del 1988, che è entrato due volte nella Top 40 del Regno Unito e rimane la loro pubblicazione di maggior successo.

“È un inno“, dice Hussey.

Il roster dei musicisti coinvolti è impressionante. Lol Tolhurst (The Cure), Martin Gore (Depeche Mode), Gary Numan, Andy Rourke (The Smiths) Midge Ure (Ultravox), Budgie (Siouxsie and the Banshees, The Creatures), Kevin Haskins (Bauhaus, Tones on Tail , Love and Rockets) Rachel Goswell (Slowdive), Richard Fortus e Robin Finck (Guns N ‘Roses), Miles Hunt (The Wonder Stuff) e altri.

Tracklist:

TOS2020 (single)

TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

TOS2020 (Trentemøller mix)*

TOS2020 (Albie Mischenzingerzen mix)**

Tower Of Strength (original new remaster) –

Soprannominato “TOS2020” da ReMission International, il singolo è disponibile per il pre-order e sarà pubblicato in digitale il 28 agosto e su supporto fisico – vinile da 12 pollici color oro e CD – il 2 ottobre.

“Anche se tutte le versioni saranno disponibili per l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming, vi chiedo di aiutare la causa acquistando almeno il pacchetto digitale, che ha un prezzo di soli £ 2,99“, dice Hussey. “Non è molto, vero? Per il prezzo di un caffè riceverai tutte e cinque le versioni. Dai, aiutaci ad aiutare gli altri “.