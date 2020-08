GUARDA IL VIDEO DI “EASTER ISLAND”, IL NUOVO SINGOLO DI RON GALLO

Il terzo album di Ron Gallo, “Peacemeal”, uscirà il prossimo 9 ottobre via New West Records a distanza di due anni dal precedente, “Stardust Birthday Party”.

Il suo titolo sembra essere un gioco di parole sulla natura mordace del progetto e sullo stato d’animo con cui è stato registrato, chiaramente precedente agli eventi caotici dell’anno in cui sarà realizzato.

Dopo “Hide (Myself Behind You)” e “WUNDAY (CRAZY AFTER DARK)”, oggi il musicista statunitense ha rilasciato un nuovo singolo, “Easter Island” e qui sotto potete vedere il relativo video registrato dalla moglie Chiara D’Anzieri: il brano ci disorienta completamente perché vede Ron muoversi tra influenze rap e delicate ed eleganti sonorità jazz. Inaspettato, ma piacevolissimo!

“PEACEMEAL” TRACKLIST:

1. (UOY DNIHEB FLESYM) EDIH

2. HIDE (MYSELF BEHIND YOU)

3. PLEASE DON’T DIE

4. WUNDAY (CRAZY AFTER DARK)

5. SATURDAY PT. 1

6. EASTER ISLAND

7. A PLATE IN MY HONOR

8. CAN WE STILL BE FRIENDS?

9. CANCELLED!

10. YOU ARE ENOUGH

11. SATURDAY PT. 2

Photo Credit: Rongallo / CC BY-SA