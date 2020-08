“INFINITY X2” è IL NUOVO SINGOLO DEI MAGICK MOUNTAIN

Il mese scorso vi abbiamo parlato dei Magick Mountain, il nuovo gruppo di Tom Hudson dei Pulled Apart By Horses: insieme a lui in questo nuovo progetto troviamo anche la frontwoman Lins Wilson e il batterista Nestor Matthews, già conosciuto per le sue esperienze in Sky Larkin e Menace Beach.

Il loro primo LP, “Weird Feelings”, verrà realizzato in maniera indipendente il prossimo 23 ottobre.

Prendendo il titolo dalle prime parole dell’album, “Weird Feelings” si fa avanti, traboccante di storie di mondi fantastici, mitologia antica e metafore mistiche. Tuttavia, nonostante tutte le sue immagini surrealiste e le drammatiche avventure sonore, “Weird Feelings” è un album che parla della vita reale e della verità dei suoi creatori. Le storie vivide e i riferimenti simbolici creano significati paralleli, offuscando sentimenti reali e mondi fantastici. Nelle parole della band di Leeds l’album è “una sorta di bastardizzazione di racconti e credenze, che fonde passato, presente e futuro.”

Dopo “King Cobra”, rilasciato qualche settimana fa, oggi il gruppo inglese condivide un secondo singolo, “Infinity X2” pieno di chitarre fuzzy e dalle influenze psych-rock.

INFINITY X2 (our 2nd single) is out now!

Check it out wherever you like to listen / buy your music, link to everywhere here – https://t.co/GuypbBaNiJ

Watch the full artwork video here – https://t.co/RpvegVKRL0

Shout out to everyone that’s helped us so far… pic.twitter.com/oNrcxGa6s7

— Magick Mountain (@magickmntn) August 10, 2020