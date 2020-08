THE MOUNTAIN GOATS: IL NUOVO ALBUM ARRIVA A OTTOBRE

Album numero 19 in arrivo per i Mountain Goats: la band capitanata da John Darnielle, infatti, realizzerà “Getting Into Knives” il prossimo 23 ottobre a distanza di appena sei mesi dal precedente, “Songs For Pierre Chuvin”.

Il nuovo disco del gruppo indie-folk californiano è stato registrato al Sam Phillips Recording di Memphis insieme a Matt Ross-Spang, già con loro per “In League With Dragons”, uscito lo scorso anno: il nuovo LP è stato fatto proprio nella stessa stanza in cui i Cramps prepararono il loro debutto nel 1980.

Il primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “As Many Candles As Possible” e vede la partecipazione di Charles Hodges, l’organista di Al Green.

“Getting Into Knives” Tracklist:

1. Corsican Mastiff Stride

2. Get Famous

3. Picture Of My Dress

4. As Many Candles As Possible

5. Tidal Wave

6. Pez Dorado

7. The Last Place I Saw You Alive

8. Bell Swamp Connection

9. Great Gold Sheep

10. Rat Queen

11. Wolf Count

12. Harbor Me

13. Getting Into Knives

Photo Credit: The_Mountain_Goats_Live_@_The_Rickshaw_(Vancouver).jpg: Klim Levene from Canadaderivative work: CutOffTies / CC BY