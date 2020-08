THE CRIBS: OTTAVO ALBUM IN ARRIVO A NOVEMBRE

A distanza di oltre tre anni dal loro settimo LP, “24-7 Rock Star Shit”, The Cribs hanno annunciato oggi i dettagli del loro nuovo album, “Night Network”, in uscita il prossimo 13 novembre via Sonic Blew / PIAS.

Il disco, registrato ai 606 Studios di Los Angeles (gli studi di proprietà dei Foo Fighters), è il loro primo a essere interamente prodotto dagli stessi fratelli Jarman.

Il nuovo LP vede anche il ritorno di Lee Ranaldo, già ospite nella loro canzone “Be Safe” (2007), che suona la chitarra e si occupa dei backing vocals nel brano “I Don’t Know Who I Am”.

Il primo singolo si chiama “Running Into You” e potrebbe già diventare un nuovo inno per i prossimi concerti della band inglese (non appena sarà possibile ritornare a calcare i palchi).

“Night Network” Tracklist:

1. Goodbye

2. Running Into You

3. Screaming In Suburbia

4. Never Thought I’d Feel Again

5. Deep Infatuation

6. I Don’t Know Who I Am (feat. Lee Ranaldo)

7. She’s My Style

8. Under The Bus Station Clock

9. The Weather Speaks Your Name

10. Siren Sing-Along

11. Earl & Duke

12. In The Neon Night