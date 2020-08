FANTASTIC NEGRITO A MILANO A MARZO 2021

Il quarto album di Fantastic Negrito, “Have Your Lost Your Mind Yet”, è uscito oggi via Cooking Vinyl e già questa sarebbe una notizia da festeggiare per i fan del musicista californiano: le buone notizie, però, non sono finite perché questa mattina Xavier Dphrepaulezz ha annunciato una nuova data primaverile in Italia.

Lo statunitense, infatti, suonerà lunedì 22 marzo all’Alcatraz di Milano: questa data verrà seguita dal già noto tour estivo (mercoledì 21 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI), giovedì 22 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e venerdì 23 al Parco Di San Valentino di Pordenone).

I biglietti per il concerto meneghino sono già disponibili su ‘Vivaticket.it’, ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’ a 25 € + d.p., mentre la sera del live in cassa le entrate costeranno sempre 25 €.

Inoltre i fan in possesso del biglietto per la data di quest’estate a Grugliasco (TO) – andata purtroppo annullata – potranno eccezionalmente accedere al concerto milanese presentando il biglietto del live piemontese direttamente in cassa.

