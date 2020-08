SI CHIAMA “HEY CLOCKFACE” IL NUOVO ALBUM DI ELVIS COSTELLO: INTANTO ECCO IL SINGOLO “WE ARE ALL COWARDS NOW”

Elvis Costello ha annunciato il suo 31° album in studio, “Hey Clockface”. Il seguito di “Look Now” del 2018 arriverà il 30 ottobre e Costello completa la notizia con il suo ultimo singolo “We Are All Cowards Now”.

“Hey Clockface” ha visto registrazioni che si sono svolte a Helsinki, Parigi e New York, tre città che sono diventate punti integranti della storia dell’album. Ai Suomenlinnan Studios di Helsinki, Costello ha scritto e registrato i primi le prime anteprime “Hetty O’Hara Confidential” e “No Flag”. Subito dopo, il cantautore si è recato in Francia, per una session di un fine settimana agli Studios Saint Germain. Ha suonato con un nuovo ensemble chiamato Le Quintette Saint Germain, guidato dal suo vecchio amico Steve Nieve.

In una dichiarazione, Costello ha suggerito che il weekend parigino è stato un “sogno” che si è avverato, dicendo: “Abbiamo fatto nove canzoni in due giorni. Abbiamo parlato pochissimo. Quasi tutto quello che i musicisti hanno suonato è stata una risposta spontanea ai testi che stavo cantando. Avevo sognato di registrare un giorno a Parigi in questo modo“.

Londra era vista come una potenziale location per la terza città delle session prima che Costello si stabilisse a New York. Lì ha collaborato con il trombettista jazz Michael Leonhart, il chitarrista Bill Frissel e Nels Cline.

Come i due singoli precedenti, “We Are All Cowards” è stato registrato durante le sessioni in Finlandia con Eetü Seppälä a febbraio. Il brano è accompagnato da un video musicale di Eamon Singer e Arlo McFurlow.

Hey Clockface Tracklist:

01. Revolution #49

02. No Flag

03. They’re Not Laughing at Me Now

04. Newspaper Pane

05. I Do (Zula’s Song)

06. We Are All Cowards Now

07. Hey Clockface/How Can You Face Me?

08. The Whirlwind

09. Hetty O’Hara Confidential

10. The Last Confession of Vivian Whip

11. What Is It That I Need That I Don’t Already Have?

12. Radio Is Everything

13. I Can’t Say Her Name

14. Byline

