SI CHIAMA “UNDONE. AGAIN.” IL NUOVO SINGOLO DEI SOPHIA

L’uscita del nuovo LP dei Sophia, “Holding On / Letting Go”, che arriva a oltre quattro anni di distanza dal precedente, “As We Make Our Way (Unknown Harbours)”, è stata nuovamente posticipata: il nuovo disco della band di Robin Proper-Sheppard vedrà la luce il prossimo 25 settembre via The Flower Shop Recordings.

Il nuovo album è stato registrato dallo stesso Robin tra i Giant Wafer Studios in Galles e The Flower Shop Recordings a Berlino.

Ieri, intanto, il gruppo britannico ha condiviso un nuovo singolo, il bellissimo “Undone. Again.”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che i Sophia – coronavirus permettendo – arriveranno in Italia nel mese di dicembre per due date a supporto della nuova uscita: gli appuntamenti con Proper-Sheppard e la sua band sono previsti per sabato 12 al Covo Club di Bologna e per domenica 13 a Milano in una location ancora da comunicare, dopo che il Circolo Ohibò, che avrebbe dovuto ospitare l’evento, ha purtroppo chiuso i battenti pochi mesi fa.

“Holding On / Letting Go” Tracklist:

1. Strange Attractor

2. Undone. Again.

3. Wait

4. Alive

5. Gathering The Pieces

6. Avalon

7. Days

8. Road Song

9. We See You (Taking Aim)

10. Prog Rock Arp (I Know)

Photo Credit: Philip Lethen