VIDEO: PILLOW QUEENS

Sebbene siano una band ancora piuttosto nuova, le Pillow Queens hanno già pubblicato due EP di demo, sono andate in tour e hanno partecipato a festival in Irlanda e nel Regno Unito, hanno aperto per gente come American Football, Pussy Riot, Idles e Future Islands, oltre a essere state in tour in Europa nel 2019 come opening act di Soak.

Ora per le quattro ragazze di Dublino è arrivato il momento di realizzare il loro primo LP, “In Waiting”, in uscita il prossimo 25 settembre via Pillow Queens Records.

Il loro nuovo singolo si chiama “Holy Show” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kate Dolan: il brano, disegnato con tranquille e melodiose chitarre, crea un’atmosfera emotivamente intensa e ci tocca nel cuore con la sua malinconia e i suoi rimpianti. Davvero un assaggio interessante e gradito!