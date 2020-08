GROOVE ARMADA: ECCO L’ANNUNCIO DEL NUOVO ALBUM INSIEME AL SINGOLO “LOVER 4 NOW”

Dopo un periodo di dieci anni trascorso dietro le quinte e a distanza di pochi mesi dal singolo “Get Out on the Dancefloor”, Tom Findlay e Andy Cato hanno finalmente svelato i dettagli del nuovo album dei Groove Armada. Formato da undici tracce, il titolo è “Edge Of The Horizon” e sarà pubblicato il 2 ottobre via BMG.

Come dicono le note stampa, musicalmente qui siamo da qualche parte tra Hall & Oates, Prince e Roxy Music.

“Lover 4 Now” è il nuovo singolo dal sapore italo-disco.

Con Andy e Tom non più geograficamente nello stesso luogo, la realizzazione di “Edge of the Horizon” ha seguito intense sessioni in studio. “Durante quei giorni in studio, il resto del mondo si spegne. C’è un’intensità che potrebbe sembrare follia, quando siamo completamente persi giorno e notte tra strumenti, sintetizzatori e dischi. Ma quella sensazione condivisa e inespressa di avercela fatta si fa poi strada più chiara che mai“, dichiara Cato.

Tra gli altri ospiti, oltre Nick Littlemore (Empire Of The Sun, Pnau), in “Get Out on the Dancefloor” e “Tripwire”, anche l’icona House Paris Brightledge (Sterling Void, Joe Smooth, Chip E).