SI CHIAMA “BEAUTIFUL ONES: THE BEST OF SUEDE 1992 – 2018” LA RICCA RACCOLTA DEI SUEDE

Quando tutto tace una raccolta può sempre fare felici tutti quanti. Certo ci fosse anche dentro qualche inedito i fan sarebbero ancora più contenti. In mancanza d’altro (come in questo caso, visto che non c’è nemmeno un brano nuovo) i completisti possono sempre buttarsi su una signed card autografata (solo 750 esemplari però).

E’ un po’ questo quello che ci viene da pensare di fronte alla raccolta definitiva messa in piedi dai Suede che uscirà il 2 ottobre via Demon Records. 6 LP o 4 CD (ma anche edizione ridotta da 2 LP e 2 CD) in cui compaiono classici della band (che ha curato l’uscita), ma anche brani meno noti o b-side.

Giusto per fare un po’ di nomi, troverete “Metal Mickey”, “Animal Nitrate”, “Stay Together”, “Trash”, “Filmstar”, “Lazy”, “Beautiful Ones”, “Saturday Night”, “Electricity”, “She’s In Fashion”, “Everything Will Flow” e “Can’t Get Enough”, insieme ai lati B pgettonati come “To The Birds”, “My Insatiable One” e “Killing Of A Flashboy”. Sono presenti anche brani classici come “The Asphalt World” e “He’s Gone”.

I sei LP sono stampati su vinile bianco da 180 grammi e sono contenuti in custodie interne con tutti i testi e le foto di decine e decine di pezzi di memorabilia varia e oggetti promozionali, tutti mandati dai fan.