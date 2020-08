BOY PABLO ANNUNCIA UNA DATA ITALIANA E CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “REST UP”

Buone notizie per i fan di Boy Pablo: come forse già saprete il giovane musicista cileno, infatti, pubblicherà il prossimo 23 ottobre, via 777 Music, il suo primo LP, “Wachito Rico”.

Oltre alla tracklist del disco, che potete trovare qui sotto, ci sono altre due importanti novità per Boy Pablo: la prima è il suo arrivo in Italia per una data a supporto del suo debutto sulla lunga distanza. L’appuntamento con lui è previsto per mercoledì 10 marzo 2021 ai Magazzini Generali di Milano (non abbiamo ancora notizie sui biglietti e sui canali di prevendita).

La seconda, invece, riguarda il suo nuovissimo singolo, che il musicista scandinavo ha appena rilasciato: il brano si chiama “Rest Up” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Wachito Rico” Tracklist:

1. hope she loves me back

2. hey girl

3. leave me alone!

4. honey

5. rest up

6. te vas // don’t go

7. aleluya

8. come home

9. mustache

10. vamos a la playa

11. wachito rico

12. nowadays

13. i <3 u

Photo Credit: Fabio Enzo