GUARDA IL VIDEO DI “PARIS”, IL NUOVO SINGOLO DI SAINT SAVIOUR

Saint Saviour sta per tornare con il suo terzo album, “Tomorrow Again”, in uscita il prossimo 4 settembre via VLF Records a distanza di quasi sei anni dal precedente, “In The Seams”.

Becky Jones, già componente dei Groove Armanda, ha pubblicato due LP con questo moniker prima di fermarsi per la nascita del figlio, ma è ora pronta al ritorno: tra gli ospiti del disco troviamo Badly Drawn Boy, Willy Mason e Bill Ryder Jones.

Il suo ultimo delizioso singolo prima della release del nuovo album si chiama “Paris” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Tomorrow Again” Tracklist:

1. The Place I Want To Be (with Badly Drawn Boy)

2. Rock Pools (with Willy Mason)

3. For My Love

4. Breton Stripe

5. Home (with Bill Ryder Jones)

6. John

7. Animal, I

8. Paris

9. Kites

10. Taurus

11. Wake Me

Photo Credit: Man Alive! / CC BY