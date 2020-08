ALANIS MORISSETTE: LA TOP 10 BRANI

Lo scorso 31 luglio Alanis Morissette, dopo rinvii vari, ha pubblicato il suo nono album in studio “Such Pretty Forks in the Road” che è arrivato a ben otto anni di distanza da “Havoc and Bright Lights” del 2012 il quale ottenne, come noto, opinioni discordanti. Nell’anno del 25° anniversario di “Jagged Little Pill”, suo album di maggior successo con ben oltre 30 milioni di copie vendute in tutte il mondo, l’artista canadese segna il suo ritorno sulle scene con questo nuovo lavoro che presto vedrete recensito tra le pagine della vostra webzine preferita. Nel frattempo, ripercorriamo la storia musicale di Alanis attraverso una quanto mai opportuna top 10 dei brani più rappresentativi a lei dedicata.

10 – UNDERNEATH

2008, da “Flavors Of Entanglement”

Brano tratto dal settimo album in studio della Morissette accompagnato da un video che ripercorre in parallelo la sua vita di un amore reale e ideale. Successone planetario del 2008 con il solito refrain d’effetto.

9 – YOU LEARN

1995, da “Jagged Little Pill”

Ed ecco il primo dei numerosi singoli estratti dall’album di maggior successo della non ancora ventenne Alanis. Brano contenente la frase “Swallow it down (what a jagged little pill)” che da il titolo all’album e dal sapore vagamente country-pop.

8 – GUARDIAN

2012, da “Havoc and Bright Lights”

Opener dell’album che decretato di fatto la lunga sosta di Alanis dalle scene per ben otto anni. Singolo immediato, catchy, da una tipica impronta pop diciamo “rockeggiante”.

7 – HAND IN MY POCKET

1995, da “Jagged Little Pill”

Secondo singolo estratto dall’album che ha consacrato l’ingresso di Alanis nello showbiz, caratterizzato da una melodia più incalzante sempre di matrice pop-rock. Un curioso aneddoto viene riportato tra le pagine di Wikipedia: “Hand in My Pocket venne utilizzata nell’episodio pilota, mai andato in onda, di Dawson’s Creek. In seguito la Morissette decise di non far utilizzare un suo brano come tema del serial, pur se questo venne in seguito realizzato”.

6 – HANDS CLEAN

2002, da “Under Rug Swept”

Canzone autobiografica contenuta nel quinto album che ricerca con la sua narrativa, ancora una volta, le relazioni d’amore difficili. Bel ritmo incentrato su una melodia rock dove a prevalere sono le note di chitarra.

5 – YOU OUGHTA KNOW

1995, da “Jagged Little Pill”

Probabilmente il singolo più prorompente della Morissette estratto sempre da l’album chiave della sua carriera. Dal testo crudo e ruvido il brano di poggia su un corposo basso che porta la firma di Flea dei Red Hot Chili Peppers. Il pezzo ha anche vinto il Grammy Award come “migliore canzone rock”.

4 – THANK U

1998, da “Supposed Former Infatuation Junkie”

Tratto dal quarto album, la canzone è stata scelta come singolo di punta dell’album. Scritta come segno di gratitudine dopo un suo viaggio in India, il brano si ricorda per il video che vede la Morissette girare completamente nuda (con i lunghi capelli a nascondere il seno) per strada mentre i passanti le rivolgono abbracci.

3 – PERFECT

1995, da “Jagged Little Pill”

Ed via con il podio. Nella posizione più bassa trova posto questa meravigliosa ballad dalla melodia malinconica che racconta delle numerose pressioni che la società ti riserva e che ti sarà vicino fino a quando non sarai perfetto.

2 – CRAZY

2005, da “The Collection”

Cover di Seal del 1990 tratta dalla sua prima antologia del 2005. Versione riuscitissima, prodotta dal fidato Glen Ballard per la pubblicità della linea di abbigliamento Gap. La canzone, ricorderete, è stata inserita nella colonna sonora del film “Il diavolo veste Prada”.

1 – IRONIC

1995, da “Jagged Little Pill”

Non poteva che esserci lei nel gradino più alto del podio. Forse non la canzone più bella di Alanis, ma di sicuro una delle più rappresentative. Il bel ritmo dal ritornello inconfondibile è accompagnato da un video davvero allegro e trascinante.