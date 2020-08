ALBUM: VELODRONE

“We are not cyclists, but a power trio ROCK BAND in Los Angeles, CA“. Cosi si presentano nella loro pagina di Facebook i Velodrone. Composta da Marisa Dewa (cantante e songwriter), Zachary Bernstein (batteria) e Danielle Caseñas (basso) la band losangelina fa il proprio debutto con l’album omonimo, uscito lo scorso luglio.

Preceduto dal singolo “Love Race” il disco dei Velodrone ha una spiccata propensione nell’unire melodie melanconiche e dissonanti ad un suono di chitarre distorte e robuste, con grovigli sonori caldi e avvolgenti.

Brani cupi e introversi come “Elated” e “Believe” si alternano a momenti tipicamente alt-rock anni ’90, come “Reality”, “Black Cat” introdotta da un basso grasso e distorto, al grunge di “Voyeur”. Interessante per il ritmo e per il solo di chitarra è “Together”, a mio parere una dei brani migliori in scaletta.

I testi sono introspettivi e personali, sicuramente frutto delle esperienze della Dewa. Il gatto della copertina ci fa una linguaccia beffarda ma noi non ce la prendiamo. I Velodrone non sono ciclisti, qui non ci piove: auguriamo loro di scalare in agilità le vette, non quelle alpine ma quelle del successo.