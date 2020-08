BRANDON DEI KILLERS: “NEL 2021 ARRIVERà UN NOSTRO NUOVO ALBUM”

I Killers hanno appena pubblicato il loro “Imploding the Mirage” e Brandon Flowers dice a NME che stanno già lavorando a un altro album (con gli stessi produttori, il collaboratore dei The War On Drugs, Shawn Everett, e il membro dei Foxygen, Jonathan Rado) che vorrebbero pubblicare nel 2021: “Sai quando la gente dice così? Ogni volta che qualcuno fa un disco dice di avere 50 canzoni e che ne pubblicherà un altro. È vero. Ne pubblicheremo un altro tra circa 10 mesi. Siamo già tornati in studio con Rado e Shawn. Abbiamo fatto una settimana di lavoro nella California del Nord. Avevo molto tempo a disposizione. Prima che di prepararmi normalmente per il tour, tutto quel tempo sono tornato a scrivere altre canzoni. È stato piuttosto fruttuoso“.

Brandon aggiunge: “Non sto scrivendo un album in quarantena o qualcosa del genere. In un certo senso, quando finisci un disco, cominci a fare il passo più lungo della gamba. Scrivi i testi, mescoli tutto, ci sei dentro, poi vai in tour. È interessante non andare in tour e avere tutta quella roba che mi occupa il cervello. Sono tornato subito al pianoforte. Stavo già esercitando i miei muscoli vocali, quindi molte di queste cose sono arrivate molto velocemente.”

Chiaramente il nostro Brandon spara alto: “Potrebbe essere meglio di questo appena uscito“.

Brandon ha anche detto a NME che mentre scriveva “Imploding the Mirage” si è ispirato a “Father of the Bride” dei Vampire Weekend. “Questo ci ha davvero aiutato a spingerci nella giusta direzione. Dovevamo fare di meglio. L’ho detto a Ezra. Sono grato a persone come lui“. Brandon ricorda anche che “la porta è sempre aperta” per Dave Keuning.

