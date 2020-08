ELLA FITZGERALD: ANNUNCIATO “THE LOST BERLIN TAPES”, LIVE ALBUM MAI PUBBLICATO PRIMA

Un live album di Ella Fitzgerald mai ascoltato e pubblicato prima sarà pubblicato a breve.

“The Lost Berlin Tapes” immortala un concerto della divina Lady Ella al Sportpalast di Berlino nel 1962.

La registrazione, riemersa recentemente dalla collezione privata del fondatore dell’etichetta jazz Verve Norman Granz, era stata eseguita 2 anni dopo l’inconica performance dal quale fu tratto il capolavoro “Mack the Knife: Ella in Berlin”.

Guarda il video animato di “Mack the Knife” rilasciato in questi giorni:

Questa la tracklist:

01 Cheek to Cheek

02 He’s My Kind of Boy

03 Cry Me a River

04 I Won’t Dance

05 Someone to Watch Over Me

06 Jersey Bounce

07 Angel Eyes

08 Clap Hands, Here Come Charlie

09 Taking a Chance on Love

10 C’est Magnifique

11 Good Morning Heartache

12 Hallelujah, I Love Him So

13 Hallelujah, I Love Him So (Reprise)

14 Summertime

15 Mr. Paganini

16 Mack the Knife

17 Wee Baby Blues

Announcing "The Lost Berlin Tapes" by the legendary Ella Fitzgerald, featuring tracks recorded in 1962 but NEVER released.

Listen to the lead single "Mack The Knife" available now and pre-order the record here.

↳ https://t.co/rcPOgZXo85 pic.twitter.com/XFxHI1yKVi

— Universal Music Group (@UMG) August 21, 2020