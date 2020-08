LA NONA EDIZIONE DI IN A STATE OF FLUX SARà A FINE SETTEMBRE A MILANO

La nona edizione di In A State Of Flux, il primo festival shoegaze italiano, si terrà sul palco della Cascina C.I.Q di Milano Venerdì 25 Settembre 2020.

Nato da un’idea di Davide de Polo (Soon, The Mystic Morning , The Persuaders Djset) e liberamente ispirato al glorioso Rollercoaster tour, che vedeva in line-up The Jesus And Mary Chain, My Bloody Valentine, Dinosaur jr. e Blur, il festival porta in giro una sintesi di quella scena che all’estero chiamano “italogaze”: da anni ormai i cultori del genere stravedono per il suono carico di riverbero e fuzz di band come Stella Diana e Clustersun, e scoprono con piacere le molte altre che animano la scena tricolore. Si è anche creato un certo spirito di squadra tra le band, molte delle quali, riunitesi nel Mutiny Collective, si mantengono costantemente in contatto per scambiarsi idee e organizzare eventi.

In a State of Flux è totalmente autorganizzato dai ragazzi del collettivo Mutiny in collaborazione con una rete di media partners tra cui Shoegaze Blog, Shoegazin’ Your Waves e Altini Cose con il supporto promozionale di Kool Things – Music Promotions e Divinazione Milano.

Alla nuova edizione parteciperanno Stella Diana, Inhereye e The Backlash.

I biglietti costeranno 10 € e per prenotarsi all’evento bisognerà scrivere alla mail altinicose@gmail.com.