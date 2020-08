“LAMENTATIONS” è IL NUOVO ALBUM DI WILLIAM BASINSKI E USCIRà A NOVEMBRE

William Basinski sta per dare un seguito a “Hymns Of Oblivion”, uscito solamente a marzo: il suo nuovo LP si chiamerà “Lamentations” e sarà realizzato il prossimo 13 novembre via Temporary Residence Ltd.

Il nuovo LP del musicista, compositore e produttore nativo di Houston è “costruito da tape loops e studi dagli archivi di Basinski – risalenti al 1979”, ci fa sapere la press-release.

“Lamentations” è il suo secondo LP di archivi del 2020, mentre il suo album da studio più recente è “On Time Out Of Time”, pubblicato nel marzo dello scorso anno.

Il primo singolo estratto dal nuovo disco si chiama “O, My Daughter, O, My Sorrow” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Lamentations” Tracklist:

1. For Whom The Bell Tolls

2. The Wheel Of Fortune

3. Paradise Lost

4. Tear Vial

5. O, My Daughter, O, My Sorrow

6. Passio

7. Punch And Judy

8. Silent Spring

9. Transfiguration

10. All These Too, I, I Love

11. Please, This Shit Has Got To Stop

12. Fin