USCITE DI UN CERTO “PESO” PER IL PRIMO DEI TRE EVENTI DEL RECORD STORE DAY

Durante il primo dei tre eventi “Drops” del prossimo fine settimana, il Record Store Day rilascerà una serie di nuove uscite di artisti del calibro di David Bowie, The Cure, Christine And The Queens e Manic Street Preachers.

Ricordiamo che l’evento doveva inizialmente svolgersi sabato 18 aprile e poi rinviato al 20 giugno a causa della pandemia, ma è stato rimandato ancora una volta e distribuito su tre giorni a partire dal 29 agosto, a seguire il 26 settembre e il 24 ottobre, per rispettare le misure di distanziamento sociale.

Il lotto di questo fine settimana include l’LP di David Bowie dal vivo chiamato “I’m Only Dancing” registrato in “The Soul Tour” nel 1974, una copia in vinile di “Seventeen Seconds” dei Cure, una ristampa in vinile colorato dell’omonimo di Robyn . Debutto nel 2005, due singoli di Christine And The Queen nonché le uscite di Bastille, The Fall, Elton John, Jake Bugg, Morrissey, Manic Street Preachers, Mansun e Primal Scream.

A settembre, invece, si vedranno artisti del calibro di Britney Spears, Declan McKenna, The Doors, Ellie Goulding, Fleetwood Mac, Nas, The Notorious BIG, Ol ‘Dirty Bastard, Roger Waters e Tegan e Sara che pubblicheranno versioni esclusive, mentre ad ottobre le uscite di Beck e St. Vincent, Def Leppard, Eminem, Suede, Lou Reed, The Rolling Stones, Snoop Dogg e Thin Lizzy.

Il Black Friday del Record Store Day, infine, è ancora in programma per il prossimo 27 novembre.