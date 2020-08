GUARDA KURT COBAIN SUONARE BRANI DI LEADBELLY E FANG INSIEME AI MUDHONEY DURANTE IL TOUR DEI SONIC YOUTH NEL ’92

Nel 1992 i Sonic Youth si imbarcarono nel tour “The Pretty Fucking Dirty” portandosi dietro, come opening, i Pavement.

Di quel giro in particolare si ricorda il concerto al Castaic Lake Amphitheatre di Castaic, California, del 26 settembre ’92 dove alla già ricca line-up si unirono anche i Mudhoney.

Proprio durante il set di quest’ultimi apparve sul palco Kurt Cobain per una cover di “The Money Will Roll Right In” dei Fang e una manciata di brani di Leadbelly suonati in solo. Tra questi anche “Where Did You Sleep Last Night” pezzo che i Nirvana resero poi famoso nella storica apparizione al MTV Unplugged del’1 novembre 1994.

I bootleg di questa serata girano tra appassionati e collezionisti da anni e adesso Shayne Stacy della Sacramento Music Archive ha deciso di condividere online i video.

Come già anticipato dal sito Brooklyn Vegan qui puoi recuperare alcuni estratti di quel lontano 26 settembre di circa 30 anni fa.

Kurt Cobain alle prese con “Where Did You Sleep Last Night”:

Cobain insieme ai Mudhoney suonano “The Money Will Roll Right In” dei Fang:

Questa invece l’intera performance dei Mudhoney:

qui invece il set live dei Sonic Youth:

Chiudiamo il cerchio di quella storica serata con il concerto dei Pavement: