I CAMENS LANCIANO UN NUOVO FAN CLUB A SOTTOSCRIZIONE DURANTE QUESTO PERIODO DIFFICILE PER GLI ARTISTI

Ci sono sempre piaciuti i Camens con le loro fantastiche canzoni dai ritornelli catchy e irresistibili pronte per diventare veri e propri inni dei festival estivi.

Come numerosi artisti in giro per il mondo, anche la band di Stoke-On-Trent si è ritrovata in difficoltà in questo periodo in cui è impossibile andare in tour e quindi la maggior parte dei guadagni, provenienti proprio dalla vendita dei biglietti e da quella del merch ai concerti è venuta a mancare.

Il gruppo indie-pop delle Midlands ha allora deciso di farsi aiutare dai propri sostenitori, aprendo un nuovo fan club a sottoscrizione, chiamato “Ambassadors Of Camens”, che potrà dare loro una mano a continuare a scrivere musica anche in questo periodo così difficile per tutti.

A seconda del livello scelto si potranno ottenere badge, foto, adesivi, sconti sul materiale, testi delle canzoni scritti a mano, accesso esclusivo a nuovo materiale, video inediti, messaggi di auguri e tanto altro. Il primo livello, chiamato “The Island Of Little Camen” costa appena £ 2,43 al mese.