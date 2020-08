I DISTILLERS RIPUBBLICANO IN VINILE COLORATO IL LORO ESORDIO

I Distillers si erano riuniti e stavano lavorando al loro primo album dal 2003, prima della pandemia, ma nel frattempo hanno trovato modi interessanti per tenersi occupati, annunciando una ristampa per il ventesimo anniversario del loro album di debutto del 2000. Originariamente pubblicato sulla Hellcat, la ristampa esce il 30 ottobre via Epitaph in digitale e su un tris di vinili colorati in edizione limitata.

Dice Brody Dalle: “Questo disco è un po’ l’equivalente di qualcuno che legge il mio diario adolescenziale. Capire chi ero come cantautrice, ma con tutti che mi guardavano e ascoltavano! Tutte le mie influenze contemporanee (all’epoca) sono state ascoltate da tutti. Lo scritto sul ‘Village Voice’ ha cambiato la mia vita e ne sarò per sempre grata. Se non avessi letto una recensione così spassosa e pungente (anche se ha fatto un brutto effetto) non sarei la scrittrice di testi che sono oggi“.

Tracklist:

Side A

Oh Serena

Idoless

The World Comes Tumblin’

L.A. Girl

Distilla Truant

Ask The Angels

Oldscratch

Girlfixer

Side B

Open Sky

Red Carpet And Rebellion

Colossus U.S.A.

Blackheart

Gypsy Rose Lee

The Blackest Years