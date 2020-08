TUNNG: è TEMPO DI NUOVO ALBUM (MA NON SOLO!). INTANTO ECCO IL PRIMO SINGOLO.

I Tunng hanno annunciato il loro nuovo progetto “DEAD CLUB”, che consiste in una serie di podcast, una zine e un album e hanno pubblicato “A Million Colours” come singolo iniziale.

Il prossimo progetto dei Tunng, secondo le note stampa, esplorerà “il rapporto della nostra cultura con la morte, il morire e il dolore“. Mike Lindsay dei Tunng dice di “DEAD CLUB”: “Non è solo un disco, è una discussione, è una serie di podcast, è poesia, sono racconti brevi, è un esame“.

Lindsay aggiunge dell’LP (in uscita il 6 novembre): “Cercare di trasformare l’intero concetto in un album, in musica, senza che sia troppo cupo e difficile da ascoltare per la gente, questa è stata la sfida. Volevamo che fosse colorato e volevamo che fosse un po’ edificante. Anche se alcune parti sono molto più scure di quanto immaginassi all’inizio, penso che sia un viaggio stimolante ed emotivo; non mi fa sentire triste“.

Il progetto comprenderà anche una serie di podcast che prenderanno il via il 1° settembre. La serie sarà curata dai membri dei Tunng Becky Jacobs e Sam Genders, che discuteranno della morte con una varietà di filosofi, scienziati, operatori e altre figure.

Tracklist:

Eating the Dead

Death is the New Sex

SDC

Three Birds

A Million Colours

Carry You

The Last Day

Tsunami

Man

Scared To Death

Fatally Human

Woman