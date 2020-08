MOURN: NON SOLO L’ANNUNCIO DEL NUOVO ALBUM, ANCHE IL NUOVO SINGOLO

Con piacere ritroviamo le fanciulle di Barcellona, le Mourn, pronte a lanciarsi in “Self Worth”, il nuovo album, atteso il 30 ottobre via Captured Tracks. “This Feeling Is Disgusting” è il singolo che segue “Call You Back” già uscito in aprile.

La band dice del nuovo singolo: “La canzone parla davvero della paura del futuro, dell’ansia per quello che succederà, del non sapere se sarai in grado di guadagnarti da vivere o meno. È una canzone felice, ma che rappresenta anche l’essere stressati. L’idea di “Non so se potrò permettermi un appartamento a breve, ma ehi, balliamo e divertiamoci! Questo è il concetto alla base, ed è a questo che stavo pensando mentre scrivevo il testo. Ho pensato anche ai miei genitori, e ai genitori di tutti. Spesso hanno grandi aspettative per te, o vogliono un certo stile di vita per te, e non sempre sei d’accordo. Quindi ti sforzi tanto di fare la vita a modo tuo, ma sei super stressato e spaventato, e ogni tanto pensi: “Ne vale la pena? Alla fine, penso che ne valga la pena”.

“Self Worth” segue l’LP “Sorpresa Familia” del 2018.

La band aggiunge: “Questo album ci ha dato quello di cui avevamo bisogno: l’autostima, la voglia di andare avanti, di amare noi stessi, con tutto, con il bene e il male. Questo album ci dà potere“.

Tracklist:

This Feeling Is Disgusting

Call You Back

I’m In Trouble

Men

Gather, Really

The Tree

Stay There

House Hold

It’s A Frog’s World

Worthy Mushroom

Apathy

The Family’s Broke