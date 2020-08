ÓLAFUR ARNALDS ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM, “SOME KIND OF PEACE” E SVELA IL PRIMO SINGOLO

Il polistrumentista e compositore islandese Ólafur Arnalds annuncia il suo nuovo album, “Some kind of Peace”, in uscita il 6 novembre su Mercury KX, e presenta il singolo “We Contain Multitudes”.

“Some kind of Peace” è nato dal seguente mantra: “non possiamo controllare tutto ciò che ci accade. Tutto ciò che possiamo fare è controllare come reagiamo a ciò che la vita ci offre“. L’album, come dicono le note stampa, racconta cosa significa essere vivi, osare essere vulnerabili e sottolinea l’importanza dei rituali. È un viaggio personale raccontato attraverso la musica introspettiva di Ólafur, sullo sfondo di un mondo caotico. Le collaborazioni hanno giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’album: il musicista britannico Bonobo, presente nel luminoso brano di apertura, il cantante islandese e polistrumentista JFDR, che Ólafur stima da molti anni, e il suo amico Josin, un cantautore tedesco.

Mentre il precedente album di Ólafur, “re: member” (2018), è stato un trionfo tecnologico con i suoi pianoforti Stratus innovativi, brevettati, auto-riproducenti e semi-generativi, “Some kind of peace” supera gli strati superficiali per rivelare il lato più umano e intimo . Ólafur ha riflettuto sulla musica che più lo ispira e ha scoperto che una delle caratteristiche chiave è la vulnerabilità. Descrive lo shock epistemologico che lo ha portato alla realizzazione che il mondo era completamente diverso da quello che aveva pensato. Questo innesco lo ha spinto a scrivere delle sue esperienze dell’anno passato e dei nuovi cambiamenti di vita e delle prospettive che hanno portato. Quando scoppiò la pandemia, aveva già scritto metà dell’album e il resto scorreva liberamente. “Questo album è quasi un risveglio per me a una vita completamente nuova per la quale non penso sarei stato pronto altrimenti. Vivo una relazione molto felice ora, non penso che sarebbe così se non avessi avuto uno shock per il mio stile di vita, perché semplicemente non sarei stato aperto a questo. Quindi questo album parla molto dell’amore e del non averne paura.”

Il nuovo singolo “We Contain Multitudes” è una composizione per pianoforte teneramente modellata: è stata scritta nella capanna di un amico in una giungla, a tarda notte, su una minuscola tastiera elettrica”, dice Ólafur. “A quel tempo avevo passato così tanto tempo lontano da quella che avevo considerato casa, quasi stabilendo una vita separata dall’altra parte del pianeta. La mia mente stava attraversando un processo per imparare a vivere in due culture molto diverse, per riconoscere che all’interno di un corpo ci sono moltitudini di aspetti diversi e spesso contraddittori della personalità. Il brano rimane un promemoria del fatto che le nostre menti non sono costanti, il sé è in continua evoluzione“. Il suo video, diretto da Blair Alexander, è rilassante, semplice, e mostra Ólafur che esegue il brano a casa.

“Some kind of Peace” è stato registrato nel suo studio ubicato nel porto nel centro di Reykjavik. Fortunatamente per Ólafur lo studio di nuova concezione è stato completato poco prima dell’inizio del lockdown; non avrebbe potuto realizzae alcun brano altrove. “Posso vedere le montagne dalla mia finestra“, dice. “Credo davvero in come la natura di uno spazio accresca la creatività e lo considero sacro.” Il risultato di some kind of peace è l’obiettivo attuale più personale di Ólafur, un desiderio aperto e onesto. “È così personale che sto ancora cercando di trovare le parole per parlarne”, dice con un sorriso. “Ho sentito che era importante che l’album raccontasse la mia storia in modo molto onesto. Questo album è molto più vicino al mio cuore di qualsiasi altro.”

Tracklist

1. Loom (Feat. Bonobo)

2. Woven Song

3. Spiral

4. Still / Sound

5. Back To The Sky (Feat. JFDR)

7. Zero

7. New Grass

8. The Bottom Line (Feat. Josin)

9. We Contain Multitudes

10. Undone