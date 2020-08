VIDEO: AFFLECKS PALACE

Chiamate il loro genere nu-madchester, madchester revival, come volete, ma gli Afflecks Palace viaggiano spediti come treni.

I ragazzi di Manchester piazzano un altro singolo con annesso video, “Ripley Jean”: sezione ritmica incalzante, chitarra tintinnante ed intenzioni melodiche strizzano ancora una volta l’occhio ai The Stone Roses più effervescenti, autentici ispiratori di questi giovani inglesi.

Per il secondo EP “Everything Is An Attempt To Be Human” è ormai solo questione di attimi, sarà in commercio da metà settembre.

Track listing:

1. Pink Skies

2. Ripley Jean

3. Everything Is An Attempt To Be Human

4. It All Comes Around