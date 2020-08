TRACK: GIANNINI

Giannini è uno dei nomi più interessanti della scena pop, quella che pop sa di esserlo e che di tale certezza (nell’era dell’ambiguità “indie”) non ha paura a farne una bandiera da sventolare controvento ad ogni nuova uscita. Bisogna per forza essere nomi da stadio o palazzetto per fare musica leggera (chiamiamola con il suo nome tradizionale, quello da Treccani musicale), è necessario avere file infinite di zeri sul contocorrente per dire con orgoglio che “sì, faccio pop”?

Ecco, Giannini ha scelto la via del pop da sempre, e dopo aver impilato una bella sfilza di melodie che comunque in un palazzetto non starebbero poi così male (perché dotate del dono della facile mnemonicità) fa tirare a tutti un respiro di sollievo calando, sul finire dell’estate, l’asso vincente di una stagione estiva strana, isterica e paranoica: “L’estate è già finita” conferma che forse anche questo folle 2020 e la sua afa pandemica si avviano sempre più verso una conclusione, in direzione ostinata e contraria rispetto al cammino di Giannini, ormai saldamente ancorato ai radar di chi ama la bella musica e di chi sa che, oggi più che mai, c’è bisogno non solo di “musica emergente” ma anche di un pubblico che sappia emergere e valorizzare il bello.

Il brano di per sé conferma la vocazione melodica del cantautore, presentando i classici crismi del pezzo pop da hit parade senza per questo spegnersi nella pedissequa emulazione di canovacci altrui: un po’ di Negramaro qua e là (la vecchia scuola non si dimentica), il giusto livello di mainstream a fronte di un testo semplice ma non banale. La tenuta stagna del brano assicura la resa di una manciata di minuti di canzone che in radio non starebbe affatto male, e che accompagna con dolcezza e un pizzico di nostalgia verso l’agognata fine di un’estate che sembra – almeno, al sottoscritto – non essere mai iniziata.