CI SONO MEMBRI DI THE CURE, DEPECHE MODE, SMITHS, BANSHEES, BAUHAUS, SLOWDIVE NELLA COVER DEL CLASSICO DEI THE MISSION “TOWER OF STRENGTH”

CI SONO MEMBRI DI THE CURE, DEPECHE MODE, SMITHS, BANSHEES, BAUHAUS, SLOWDIVE NELLA COVER DEL CLASSICO DEI THE MISSION “TOWER OF STRENGTH”

Avevamo già accennato come Wayne Hussey avesse chiesto aiuto per creare una nuova registrazione di un classico dei Mission per sostenere i lavoratori sanitari, figure chiave in tutto il mondo. Ora è stato rilasciato un video per questa nuova versione, intitolato “ToS2020”. Tutti i proventi delle vendite andranno direttamente ad aiutare i lavoratori in prima linea.

Il ricavato sarà diviso tra gli enti di beneficenza legati a COVID scelti da ciascuno dei partecipanti.

Il brano e il video presenta una serie di volti famosi tra cui Julianne Regan dei All About Eve, Billy Duffy dei The Cult, Martin Gore dei Depeche Mode, Budgie dei Siouxsie & The Banshees, James Alexander Graham dei The Twilight Sad, Lol Tolhurst dei The Cure, Evi Vine, Gary Numan e Miles Hunt dei The Wonder Stuff.

Il singolo, uscito ora in formato digitale, sarà disponibile su vinile e CD da 12 pollici color oro – il 2 ottobre TOS2020 è stato rinominato per deviare i fondi dalla versione originale.

Wayne dice: “Ora sono iniziati i pre-ordini per ToS2020 e ReMission International, ho voluto dare un rapido aggiornamento perché siamo stati stupefatti dalla risposta, con ordini del valore di oltre 40.000 sterline ad oggi. È incredibile e voglio ringraziare tutti per il loro sostegno, soprattutto perché è un momento difficile dal punto di vista finanziario per le persone. Per favore, continuate così. Spargete la voce, condividete, twittate, postate ovunque per dirlo agli altri. Gridatelo dai tetti e ditelo ai vostri amici, ditelo a tutti“.

Il pacchetto digitale contiene cinque brani a soli 2,99 sterline.