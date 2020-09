BEN HARPER ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “WINTER IS FOR LOVERS”

BEN HARPER ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “WINTER IS FOR LOVERS”

Ben Harper ha annunciato il suo nuovo album interamente strumentale intitolato “Winter Is For Lovers”per ANTI- Records, che vede protagonisti solo Ben Harper e la sua chitarra lap steel Monteleone ed è una raccolta di 15 composizioni originali immaginate come una sinfonia e la cui data di pubblicazione del vinile standard e della versione digitale dell’album sarà annunciata in autunno.

“A partire dal 1994”, si legge nel comunicato stampa, “Ben Harper è riuscito a ridefinire i confini musicali e, per tutta la sua carriera, la sua chitarra lap steel ha avuto un ruolo determinante nel suo sound. Eppure l’artista non aveva mai realizzato un album che mostrasse tutto il suo amore per lo strumento e tutta la sua maestria nel suonarlo. A partire da oggi, i fan possono già preordinare qui una delle 2000 copie in vinile 180gr di “Winter Is For Lovers”, tutte autografate e numerate”.

In occasione dell’annuncio, Ben ha rilasciato il singolo, accompagnato del video, di “Inland Empire”.



“La musica di Winter Is For Lovers è profondamente radicata nel DNA di Ben Harper e ci porta indietro fino a The Folk Music Store, il noto negozio di strumenti musicali che i suoi nonni aprirono in California negli anni ’50. Il negozio ha ospitato artisti come Sonny Terry, Brownie McGhee, il Reverendo Gary Davis, Doc Watson e John Fahey e lo stesso Ben Harper, che ci ha lavorato durante la sua adolescenza, ha avuto l’opportunità di conoscere Ry Cooder, Leonard Cohen, Taj Mahal, David Lindley e Jackson Browne.

Su Winter For Lovers, Harper racconta:

“Questo è il mio primo album interamente strumentale. È semplice, essenziale, ci siamo solo io e la mia chitarra lap steel. Suona quasi spoglio e intimo proprio come speravo, perché è come se suonassi nel tuo soggiorno. A primo ascolto potrebbe sorprenderti perché è davvero ridotto all’osso, a differenza di molti altri brani e album di oggi. Sono un grande fan del flamenco, della musica classica, di quella hawaiana e della chitarra blues e spero di avere in qualche modo rappresentato tutte queste influenze in Winter Is For Lovers. Ci è voluto un po’ per comporre quest’album, che mi ha posto davanti una sfida completamente nuova. Registrare un intero album solo con una chitarra, senza alcun testo, è stato molto più impegnativo rispetto ai lavori precedenti, ma anche più gratificante”.

Ben Harper ha vinto 3 GRAMMY Awards e ricevuto 7 nomination. Ha prodotto, tra gli altri, anche gli album di Mavis Staples, Blind Boys of Alabama, Natalie Maines e Rickie Lee Jones. I suoi brani hanno totalizzato milioni di stream e lui ha calcato i palchi delle venue e dei festival più importanti al mondo. Il precedente album No Mercy In This Land, pubblicato nel 2018 e nominato ai GRAMMY, è il secondo album registrato con il leggendario armonicista Charlie Musselwhite. Nel 2016 Harper e la band The Innocent Criminals sono tornati con Call It What It Is, un album che Ben, noto attivista, ha composto con l’intento di affrontare la tematica della brutalità della polizia”.

“Winter Is For Lovers” tracklist:

1. Istanbul

2. Manhattan

3. Joshua Tree

4. Inland Empire

5. Harlem

6. Lebanon

7. London

8. Toronto

9. Verona

10. Brittany

11. Montreal

12. Bizanet

13. Toronto (Reprise)

14. Islip

15. Paris