I SUEDE RIPROPONGONO UNA NUOVA VERSIONE RIMASTERIZZATA DEL LORO LIVE “LOVE & POISON”

Gli Suede annunciano una nuova versione del loro vecchio live DVD “Love & Poison”, uscito nel novembre 1993 e registrato alla Brixton Academy di Londra il 16 maggio dello stesso anno.

Lo streaming, che sarà disponibile su Youtube a partire dalle ore 20 di venerdì 4 settembre, propone una versione rimasterizzata degli originali registrati da James Wong.

Il concerto propone, oltre a nove canzoni estratte dal loro omonimo primo LP (1993), anche quattro b-side.

Suede Fans! We're excited to share with you the full 1993 Love & Poison live extravaganza, newly remastered and streaming in the full on YouTube this Friday 4th Sept – 7pm BST.

(Remastered from the original tapes by James Wong) pic.twitter.com/fGspLa4a2f

