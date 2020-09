IL NUOVO ALBUM DI TOBIN SPROUT ESCE TRA POCHI GIORNI

Tobin Sprout è conosciuto per essere stato il partner di Robert Pollard nei Guided By Voices, ma la sua carriera solista è ormai piuttosto lunga e il suo settimo LP arriverà tra poche settimane: il prossimo 18 settembre, via Fire Records, il musicista, illustratore e scrittore di Dayton, Ohio realizzerà il suo settimo album, “Empty Horses”, uscito a gennaio 2017.

“L’album è uno studio meticolosamente osservato dell’America e dell’America (non la musica, ma lo stato d’animo). Un American Songbook alternativo, se vuoi, una raccolta di lamenti per tempi più semplici e per la lotta per ciò che è giusto, condita da un esame di fede e dalla ricerca di un senso di giustizia. “Empty Horses” è un’esperienza toccante e accuratamente impressa, un viaggio continuo nei tempi moderni, che fa un cenno alla tradizione, un’istantanea personale piena di onestà”, ci fa sapere la press-release.

Oggi arriva un nuovo estratto, “Every Sweet Soul” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ferris Hennig.

“Empty Horses” Tracklist:

1. Wings Prelude

2. The Return

3. Breaking Down

4. On Golden Rivers

5. The Man I Used To Know

6. Every Sweet Soul view

7. Empty Horses

8. Antietam

9. All In My Sleep

10. No Shame