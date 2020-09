“SUNDOWNER”, IL SESTO ALBUM DI KEVIN MORBIN, ESCE A OTTOBRE

“Oh My God” (leggi la recensione), il quinto album di Kevin Morbin è uscito solamente nell’aprile dello scorso anno, ma il musicista nativo del Texas è già pronto per ritornare con il suo successore.

L’ex bassista dei Woods, infatti, pubblicherà “Sundowner” il prossimo 16 ottobre via Dead Oceans: Kevin lo definisce come un “tentativo di mettere in risalto il crepuscolo della Middle America – la sua bellezza profonda, anche se non sempre immediata — dentro a un suono.”

Iniziato dallo stesso Morby attraverso il suo Tascam 424 four-track recorder, il disco è stato poi portato al famoso Sonic Ranch in Texas all’inizio del 2019, dove Kevin, che ha suonato quasi tutti gli strumenti, lo ha registrato insieme al produttore Brad Cook.

Il primo singolo è il dolce e cinematografico “Campfire” e qui sotto potete vedere il relativo video – diretto da Johnny Eastlund e Dylan Isbell – che mostra Morby nel deserto insieme alla sua partner Katie Crutchfield (aka Waxahatchee): da questo assaggio si puo’ pensare che “Sundowner” sarà un lavoro meno ambizioso rispetto al suo predecessore “Oh My God”, ma non per questo meno di valore.

Il musicista statunitense inoltre terrà nelle prossime settimane (ogni giovedì) dei live-stream in cui suonerà tutti i suoi dischi nella loro interezza. Questo il programma:

Sept. 10 – Harlem River

Sept. 17 – Still Life

Sept. 24 – Singing Saw

Oct. 1 – City Music

Oct. 8 – Oh My God

Oct. 15 – Sundowner

“Sundowner” Tracklist

1. Valley

2. Brother, Sister

3. Sundowner

4. Campfire

5. Wander

6. Don’t Underestimate Midwest American Sun

7. A Night At The Little Los Angeles

8. Jamie

9. Velvet Highway

10. Provisions