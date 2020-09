“I TEMI PIù IMPORTANTI RIGUARDANO I GRANDI CAMBIAMENTI DELLA VITA, QUELLI CHE DEVI AFFRONTARE DA SOLO.” MATT COSTA CI PARLA DEL SUO NUOVO LP

Matt Costa è un cantautore californiano trentottenne: la sua carriera è iniziata nel 2003 con una manciata di EP che gli hanno permesso di aprire concerti per artisti importanti come Jack Johnson, Modest Mouse, My Morning Jacket e Gomez. Dopo aver pubblicato alcuni dischi con la Brushfire Records, l’etichetta di proprietà proprio di Johnson, nel 2017 arriva la firma con la Dangerbird Records e a maggio 2018 anche il nuovo album “Santa Rose Fangs”. Tra pochi giorni (venerdì 11 settembre, sempre via Dangerbird) Matt pubblicherà il suo sesto LP, “Yellow Coat”: ispirato da da “Dear Life Theo” di Vincent Van Gogh e “A Life in Letters” di John Steinbeck, il disco è stato registrato insieme al noto produttore Alex Newport. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa nuova uscita per contattare via e-mail il musicista di Huntington Beach per parlare, oltre che del nuovo suo nuovo album, delle sue ispirazioni, dei suoi testi, di Alex Newport, della Dangerbird, ma anche dei live-streaming e di politica americana. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Matt, come stai? Come è la situazione con il Coronavirus in California? Il tuo sesto disco uscirà tra pochi giorni: sei felice di condividere finalmente la tua nuova musica con i tuoi fan?

Ho cercato di stare molto attento con la pandemia e per questo ho condiviso le mie nuove canzoni in live streaming. Sono entusiasta che le persone che hanno ascoltato queste performance spoglie ora ascoltino le versioni di studio che ho registrato con Alex Newport a Los Angeles.

Il tuo nuovo LP si chiama “Yellow Coat” (è un titolo fantastico e mi piace molto!): ci puoi raccontare qualcosa di più di questo cappotto? C’è qualcos’altro dietro a questo titolo?

Bene, grazie. L’idea di un cappotto giallo è spesso associata a un impermeabile. Se esci indossandone uno e non pioverà, chi prendi in giro?

Per il tuo nuovo album hai detto di esserti ispirato a “Dear Theo” di Van Gogh e “A Life In Letters” di John Steinbeck: quali sono le sensazioni che ti hanno portato in mente queste due opere d’arte?

Ebbene, entrambe le loro eredità artistiche mi ispirano, ma ascoltare i loro scritti non filtrati ai propri cari dà così tanta conoscenza del loro processo. Nello scrivere questo disco non ho mai pensato che queste canzoni venissero ascoltate, piuttosto erano lettere o mantra per me stesso. Dopo un po’ di tempo, però, ho capito che avrei dovuto realizzarle.

L’atmosfera di “Yellow Coat” è piuttosto dolce, morbida e malinconica: quali sono i temi principali nei tuoi testi? Di solito cosa viene prima durante il processo di scrittura, musica o testi?

In genere la musica e le parole come punto di partenza arrivano circa 50/50. Di solito, se sento una canzone e sento qualcosa nella mia testa, cerco di canticchiarla e aggiungere un accompagnamento più armonico. Ma non significa niente per me a meno che non colpisca un’immagine nella mia mente. In questo disco direi che i temi più importanti riguardano i grandi cambiamenti della vita, quelli che devi affrontare da solo e questo disco parla davvero di scalare quella montagna per me.

Ti sei trasferito in un monolocale a Laguna Beach, dove hai registrato “Yellow Coat” e hai portato solo pochi strumenti per avere un suono più essenziale: da dove è venuta questa decisione? Ha qualcosa a che fare con l’atmosfera del tuo album?

In passato mi sono occupato molto dei suoni, sviluppati appositamente per le mie registrazioni. Anche se in questo nuovo disco le sonorità erano ancora intenzionali, la motivazione riguardava più la guarigione emotiva e la crescita rispetto alle canzoni del passato, perché le stavo affrontando, e ciò è diventato il catalizzatore di queste canzoni.

Il tuo nuovo disco ha molte melodie fantastiche che riportano agli anni ’60 e anche un’atmosfera estiva: pensi che la California e la sua musica possano aver influenzato il tuo processo di composizione?

Decisamente. La mia idea è sempre stata quella di portarmi fuori dal mio spazio, di trascenderlo. Se la mia musica fa pensare alla California, forse questo avviene inavvertitamente. Ma per citare una canzone di John Stuart “Ho le stirpi della California e della California”.

Mi piace molto “Jet Black Lake”: il suo suono è ricco e caldo e si possono sentire archi e fiati al suo interno. Da dove vengono queste aggiunte alla tua musica?

Posso ringraziare la mia band delle Junior High school per le lezioni di tromba, cioè sono io che suono la tromba nel brano. Alexis Mahler è una mia cara amica che vive a Portland con cui ho collaborato a lungo e insieme abbiamo lavorato su quegli arrangiamenti d’archi. È un genio, la sua musica solista esce sotto il suo nome ed è una combinazione incredibilmente bella di archi e violoncello pizzicato.

Un altro brano che mi piace è “Savannah” con le sue percussioni dance, i suoi ritmi veloci, ma anche le sue armonie morbide e piacevoli: pensi di essere stato influenzato dalla musica tropicale mentre lo scrivevi?

Sì, è difficile negare l’influenza tropicale, il batterista di quella canzone è Adam Topol che ha studiato molto ritmi afro-cubani e di word music. Negli ultimi anni abbiamo lavorato parecchio insieme e mi ha spinto a sviluppare quei ritmi in altri strumenti – che si tratti di basso, chitarra o della mia linea di batteria – per portare ritmi sincopati in posti in cui non li avevo mai utilizzati prima.

L’ultima canzone del tuo album, “So I Say Goodbye” è un brano nostalgico e romantico basato sul pianoforte, ma ha anche alcune brillanti linee di synth scintillanti: intendevi aggiungere vibrazioni più solari con esso?

Forse è la California che sta venendo fuori in me, anche qui c’è sempre il sole.

Per il tuo nuovo album hai lavorato con il produttore Alex Newport (Death Cab For Cutie, At The Drive-In, Bleached): cosa hai imparato da lui? Cosa ha aggiunto alla tua musica?

Da adolescente ero un grande fan del disco degli At The Drive-In che ha prodotto, “In Casino Out”, che non assomiglia per nulla alla musica che faccio. Ricordo di aver conosciuto gli At The Drive-In dagli stessi amici che mi hanno fatto conoscere i Fugazi durante il mio ultimo anno di liceo. Alex ha sottolineato che non vorrebbe mai ricreare lo stesso disco con una band e anche io la penso allo stesso modo riguardo alla mia musica. Per quanto riguarda la personalità siamo andati d’accordo. Dopo che gli ho mostrato le canzoni su cui stavo lavorando – visto che non ero sicuro di condividerle – lui mi ha dato la sicurezza per includerle nel disco. Le canzoni che pensavo fossero finite, dopo essermi seduto con Alex, era evidente che, invece, dovessero ancora essere terminate e sono diventate complete solo attraverso il suo coinvolgimento.

“Yellow Coat” è il tuo secondo LP con la Dangerbird Records: come ti trovi a lavorare con un’indie-label così brillante, che ospita nel suo roster grandi artisti come Swervedriver, Holly Miranda, Sebadoh e The Dears, solo per citarne alcuni?

Mi sento molto fortunato a lavorare con la Dangerbird per la mia musica. Mi sento come se fossi parte di un grande gruppo di persone e cantautori: in particolare i Sebadoh sono stati molto influenti nella mia musica quando ero più giovane, anche più di Dinosaur Jr. Posso dirlo? È blasfemo?

Hai già scritto musica per film in passato e “Yellow Coat” ha anche una sensazione cinematografica: ti piacerebbe scrivere di nuovo per qualche film o forse per la TV in futuro?

Sì, mi piacerebbe scrivere una sceneggiatura per “Yellow Coat”.

Hai suonato da casa durante il lockdown? Cosa ne pensi del futuro dei live?

Ho suonato molti live streaming: all’inizio erano molto strani, mi sentivo molto disconnesso. Sono passato dal tour di due anni fa in cui stavo facendo spettacoli selezionati per un piccolo pubblico nelle loro case a suonare in solitudine. Sebbene ci fossero dei paralleli con il tour degli house show, sembrava l’esatto opposto. So che la musica è concepita come una cosa sociale, ma mi sento come se in questo momento non ci fosse nessuna canzone che la affermi meglio di “In My Room” di Brian Wilson e The Beach Boys.

Cosa ne pensi dell’attuale situazione politica negli Stati Uniti? Qual è la tua opinione sulle elezioni presidenziali di novembre?

È un casino, trovo conforto nel leggere i tweet di Barack Obama.

Un’ultima domanda: puoi per favore scegliere una delle tue canzoni, vecchia o nuova, da utilizzare come soundtrack di questa intervista?

“Let Love Heal”.