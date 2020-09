I BEASTIE BOYS ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM ‘GREATEST HITS’

I Beastie Boys annunciano un nuovo ‘greatest hits’.

“Beastie Boys Music” uscirà il prossimo 23 ottobre su UMe e raccoglierà i brani più celebri del trio di New York: “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)” “Intergalactic”, “No Sleep Till Brooklyn” e molti altri.

Secondo il comunicato stampa che accompagna la release l’album, dopo il libro del 2018 e il film di quest’anno, chiude il cerchio delle celebrazioni per i 40 anni di carriera dei Beastie Boys.

“Beastie Boys Music” segue di circa 10 anni l’ultimo lavoro di inediti, “Hot Sauce Committee Part Two” del 2011 mentre l’ultima compilation è del 2005 (“Solid Gold Hits”).

“Beastie Boys Music” tracklist:

01 So What’Cha Want

02 Paul Revere

03 Shake Your Rump

04 Make Some Noise

05 Sure Shot

06 Intergalactic

07 Ch-Check It Out

08 (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)

09 Pass the Mic

10 Don’t Play No Game That I Can’t Win

11 Body Movin’

12 Sabotage

13 Hold It Now, Hit It

14 Shadrach

15 Root Down

16 Brass Monkey

17 Get It Together

18 Jimmy James

19 Hey Ladies

20 No Sleep Till Brooklyn