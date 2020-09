SI CHIAMA “LIVE AT THIRD MAN RECORDS” L’IMMINENTE DISCO DAL VIVO DEI THE HIVES

L’anno scorso i The Hives avevano pubblicato la loro prima canzone nuova in quattro anni, c’era stato un tour con i loro vecchi amici Refused e avevano suonato in alcuni grandi festival: sembrava proprio che si stesse preparando un ritorno, ma poi è scoppiata la pandemia e la cosa si è fermata. Ecco però che qualcosa si muove. la band infatti pubblica un album live per la serie Live at Third Man Records. È stato registrato alla Blue Room di Nashville, la Blue Room della Third Man Records, con una capacità di 250 persone.

Il disco è in uscita il 25 settembre via TMR.

Ecco il comunicato stampa: “Era una vita che parlavamo di fare uno show in The Blue Room”, dice la band. “Ci si sente bene quando le parole passano all’ azione e quell’azione – come sempre con The Hives – è la perfezione del Rock’n Roll“.