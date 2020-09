THE STRUTS, TERZO ALBUM IN ARRIVO E RILASCIATO IL NUOVO SINGOLO CON ROBBIE WILLIAMS

I britannici glam-rock The Struts hanno annunciato il loro terzo album in studio intitolato “Strange Days” in uscita il prossimo 16 ottobre via Interscope.

“Strange Days” è stato creato durante la quarantena del coronavirus ed è composto da dieci tracce nelle quali figurano diverse illustri collaborazioni tra cui Albert Hammond Jr., Tom Morello, Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard.

In occasione dell’annuncio, la band ha rilasciato la title track come singolo che vede la partecipazione di Robbie Williams e, a proposito del brano, il cantante Luke Spiller ha dichiarato: “Stavo girando Quarantine Radio e Robbie mi ha contattato all’improvviso chiedendomi se potevamo parlare, e abbiamo finito con Face-Timing per circa due ore la prima volta, parlando della vita, della musica, degli UFO e di tutto ciò a cui si può pensare. Gli ho chiesto se gli sarebbe piaciuto lavorare insieme e, mentre stavamo facendo l’album, ci ha gentilmente permesso di venire a registrarlo mentre cantava sulla sua veranda”.

Strange Days Tracklist:

01. Strange Days (feat. Robbie Williams)

02. All Dressed Up (With Nowhere to Go)

03. Do You Love Me

04. I Hate How Much I Want You (feat. Phil Collen & Joe Elliott of Def Leppard)

05. Wild Child (feat. Tom Morello)

06. Cool

07. Burn It down

08. Another Hit of Showmanship (feat. Albert Hammond Jr.)

09. Can’t Sleep

10. Am I Talking to the Champagne (or Talking to You)