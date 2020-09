ANCHE SUL VENTICINQUENNALE DI “WHAT’S THE STORY” I DUE FRATELLI NON SI TROVANO SULLA STESSA STRADA…

Ieri Noel Gallagher ha chiesto ai fan di fare un po’ di domande sullo storico secondo album degli Oasis datato 1995, che a ottobre festeggerà i suoi 25 anni, che ha cambiato il gioco, per un progetto imminente.

Are u talking part in this or is is just noel 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/1yjb6EfNQw

Sulla pagina ufficiale di Instagram degli Oasis, Noel scriveva: “Come probabilmente sapete tutti, “What’s The Story) Morning Glory?” compie 25 anni quest’anno. Per festeggiare farò un po’ di riprese per discutere dell’album e della sua eredità. Vi chiedo di farmi tutte le domande che potreste avere sulla realizzazione del disco, sulla scrittura delle canzoni“.

Oggi (6 settembre) Liam, su Twitter, risponde a un fan che chiede se lui fosse stato coinvolto nella cosa. Liam ammette di non essere coinvolto nella cosa ma non tira fuori l’ascia di guerra, aggiungendo: “Non c’è bisogno di farne un dramma“.

I’ve not been asked ignition the fucking cowboys will just want the potato 🥔 which is fine by me coz I’ll answer your questions on a daily basis don’t need to make a big sing and dance about it Dya get me JO

