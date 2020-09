COMPARE ONLINE IL FILM DEI DEATH CAB FOR CUTIE “DIRECTIONS”, DEDICATO ALL’ALBUM “PLANS”

“Plans” è stato il primo album in studio dei Death Cab For Cutie pubblicato dalla Atlantic. In una recente dichiarazione su Twitter, il bassista Nick Harmer ha riflettuto su come fosse nato il disco: “Ci siamo detti che era solo un altro album, che ora essere su Atlantic Records non era un grosso problema, ma lo era e lo sapevamo“.

“Penso che sia per questo che abbiamo scelto lo studio del fienile di Long View Farms in Massachusetts, durante l’inverno, per isolarci dalla pressione e dalle nostre paure e poterci concentrare sulla musica. Non ci aspettavamo di essere sommersi dalla neve e questo ha dato all’esperienza un che di Shining, ma alla fine siamo riusciti a chiudere fuori il mondo e a fare l’album che veniva dal nostro cuore, una promessa a noi stessi che non importava cosa ci sarebbe successo dopo, avremmo sempre ricordato che la nostra musica viene prima di tutto“.

Il film, “Directions”, è uscito l’anno dopo “Plans” e contiene tutti i brani dell’album. Ogni video musicale del film è stato creato da un regista diverso. Il video è attualmente in streaming sul canale YouTube della band.