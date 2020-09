GUARDA IL VIDEO DI “SOMETIMES I FEEL”, IL NUOVO VIDEO DEI GONE IS GONE

GUARDA IL VIDEO DI “SOMETIMES I FEEL”, IL NUOVO VIDEO DEI GONE IS GONE

I Gone Is Gone, la band con membri di Mastodon, Queens of the Stone Age e At the Drive-In, hanno pubblicato un altro nuovo singolo, “Sometimes I Feel”. Il brano segna il terzo nuovo pezzo che il supergruppo ha presentato dallo scorso anno.

“Sometimes I Feel” segue “No One Ever Walked on Water”, che è uscito nel dicembre 2019 come prima nuova musica del gruppo in tre anni, e “Everything Is Wonderfall”, uscito lo scorso luglio.

La band è composta dal cantante-bassista dei Mastodon Troy Sanders, dal chitarrista dei Queens of the Stone Age Troy Van Leeuwen, dal batterista degli At The Drive-In Tony Hajjar e dal polistrumentista Mike Zarin.

“Sometimes I Feel” ha un’atmosfera più psichedelica da brivido e si dimostra meno pesante dei precedenti singoli della band.

Finora i Gone Is Gone non hanno annunciato un seguito al loro album del 2017, “Echolation”.