LA PRIMA GRAPHIC NOVEL DEI FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: ARRIVA IN LIBRERIA IL 24 SETTEMBRE

‘Come reagire al presente’, la prima graphic novel dei Fast Animals and Slow Kids, arriva in libreria il 24 settembre per BeccoGiallo.

Disegnato da un team di cinque illustratori, il fumetto ripercorre la carriera del quartetto perugino composto da Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti raccontandone fortune e passi falsi, ambizioni e paure.

Impreziosiscono il volume la copertina di Davide Toffolo e una serie di contributi scritti direttamente dalla band, a tutti gli effetti co-autrice del volume.

Una graphic novel per raccontare per la prima volta in un libro la storia, le canzoni, i retroscena e le curiosità relative ai Fast Animals and Slow Kids (Fask). Un viaggio a fumetti nel backstage di un quartetto partito nel 2008 in punta di piedi da Perugia e arrivato oggi a meritarsi un posto tra le più apprezzate e seguite band rock italiane, come dimostrano gli oltre 20 milioni di ascolti su Spotify per il loro ultimo album Animali Notturni (Warner Music) o i tantissimi concerti sold out in tutta la Penisola.

Arriva in libreria il 24 settembre ‘Fast Animals and Slow Kids – Come reagire’ al presente: edito da BeccoGiallo, è il quarto volume della fortunata collana Unplugged, dopo i fumetti dedicati a Pinguini Tattici Nucleari, Murubutu e Rovere.

Il volume è strutturato come uno sgangherato road movie a puntate che porta i Fask dal loro casolare in Umbria ad un loro concerto. Nel corso del racconto i quattro musicisti sono messi alla prova in maniera più o meno subdola da un’oscura creatura – un animale notturno, citando la band -, che soffiando sulle loro ansie, sulle loro angosce interiori, frantuma le sicurezze e la coesione del gruppo. Solo grazie all’irresistibile desiderio di suonare e soprattutto alla salda e duratura amicizia che lega i quattro, i Fask riusciranno a superare ogni tensione e a salire per l’ennesima volta, tutti insieme, le scalette che portano al palcoscenico.

Scritto da Lorenzo La Neve e Giacomo Taddeo Traini e disegnato da un team di cinque illustratori (in ordine di apparizione Giacomo Taddeo Traini, Mattia “Drugo” Secci, Alessandra Marsili, Zeno Colangelo e Jacopo Starace), il libro è impreziosito dalla copertina di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, fumettista e grande amico della band. Decisivo è risultato poi l’apporto diretto dei quattro Fask, entusiasti fin da subito del progetto e disposti a raccontarsi senza giri di parole.