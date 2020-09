Sorprese di fine estate: Bryan Devendorf, batterista dei The National, pubblica il suo primo disco solista. E’ proprio lui infatti a nascondersi dietro il nome Royal Green negli otto brani prodotti da Nate Martinez in cui compaiono anche l’immancabile Aaron Dessner alla chitarra e Josh Kaufman (Bonny Light Horseman) al basso. Trentacinque minuti, tre cover, quattro inediti rimasti nel cassetto a lungo visto che i primi demo risalgono a una ventina di anni fa.

I Beatles di “Baby You’re a Rich Man”, il Bob Dylan di “If Not For You” e i Fleetwood Mac di “Dreams” riletti in chiave lo – fi sperimentale a tendenza elettro – acustica fanno già capire in che direzione voglia spingersi un Devendorf che, descrivendo il disco, ha tirato in ballo Spacemen 3, Sparklehorse e Skygreen Leopards come fonti d’ispirazione. Si toglie anche la soddisfazione di recuperare “Halo Chagrin” dei The National, b – side inedita che nelle sue mani assume colorati toni psichedelici.

Riflessivi invece gli inediti, che sfiorano a volte il nonsense puro ma divertono con un mix di sincerità, sample, chitarra, spoken word, distorsioni, colpi di tosse, generica spontaneità come se veramente si trattasse di un musicista alle prime armi e non di un batterista che ha calcato palchi importanti. Bryan Devendorf l’anima alternativa e psych pop dei The National, chi l’avrebbe mai detto.

Credit Foto: musicisentropy, via Wikimedia Commons [CC BY-SA 2.0]