TRACK: HOPE AT THE BUS STOP – A KIND OF DANCING MIST [ ESCLUSIVA IFB ]

TRACK: HOPE AT THE BUS STOP – A KIND OF DANCING MIST [ ESCLUSIVA IFB ]

La nostra esclusiva di oggi è dedicata agli Hope at the Bus Stop. La band si forma a Padova nel 2013 come duo di cantautori, prima di trasformarsi in una band completa, gradualmente, tra il 2014 e il 2015. Dopo aver pubblicato due EP con l’etichetta indipendente Iohoo Records, ottenendo passaggi radio locali e aprendo concerti per artisti italiani come Mesa e Roberto Dell’Era, sono pronti ad uscire a febbraio 2021 con il debut album “And a Thousand Other Things”.

Le influenze del gruppo vengono, come sempre, da posti diversi, ma soprattutto dall’alternative rock degli anni ’90 e dall’indie pop dei 2000.

«Il protagonista è nella vasca da bagno. D’improvviso si materializza una nebbiolina misteriosa, quasi come in un film di Spielberg. Qualsiasi cosa sia, dopo l’iniziale smarrimento, fa vivere al protagonista un’epifania, verità che non aveva mai ammesso a se stesso, riflessioni…Questa, non chiediamoci come, è l’idea dietro la canzone “A Kind of Dancing Mist”.»

“A Kind of Dancing Mist” è il primo singolo che anticipa il nostro nuovo lavoro ed esce tra pochissimo.

Queste le coordinate per poterlo ascoltare 💥

Costello’s Iohoo Records Artist First Pubblicato da Hope at the Bus Stop su Mercoledì 2 settembre 2020

Foto di Lorenzo Badin